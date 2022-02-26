МИД Латвии внес Николая Баскова в черный список

“На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики, — написал он в Twitter. — Для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины”.

Вчера Басков разместил у себя в Инстаграм пост “Россия воины не начинает. Россия их заканчивает” (орфография авторская) и повторение официальной позиции российских властей по поводу происходящего. После этого Николай получил столько малоприятных отзывов, что вынужден был ограничить возможность комментировать написанное.