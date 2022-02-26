Рэпер Томми Кэш отменяет концерты в России и Украине

На своей странице в Фейсбуке он сообщил, что отменяет концерты, которые должны были состояться в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

"Я должен поделиться с вами непростым решением. Мне придется отменить мои концерты в Киеве, Москве и Питере. Принять текущие военные действия очень сложно, все это очень печально! Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку", - написал Томми Кэш.