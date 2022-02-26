“Это можно называть как угодно, но это война”: Юлия Ауг выступила против российской “спецоперации”

“Это можно назвать как угодно. “военная спец операция” или как-то ещё, смысла и сути это не меняет. Россия начала войну. Мы, простые граждане, никак не можем это остановить и изменить. Но нельзя молчать и нельзя совсем бездействовать. Надо везде говорит от этом. Везде”, — написала Юлия 24 февраля.

В ответ на отклики вроде “Россия не несёт никакой ответственности” и “Разве есть жертвы среди мирного населения?” попросила просто отписаться. Впрочем, не все вняли просьбе.

“Я смотрю в прямом эфире как летят ракеты и рвутся снаряды и, все равно. Мой мозг отказывается это принять. Я до последнего, до того момента, пока Путин не произнёс слова про военную спецоперацию, верила, что он остановится”, — цитирует актрису “Эхо Москвы”.