“Когда же ты продала душу дьяволу?” Тине Канделаки досталось от Нателлы Крапивиной и Ксении Собчак
Нельзя сказать, что все российские звезды однозначно выступили против войны. Точнее, против как бы все, но некоторые ищут оправдания в официальной позиции “это не война, а оборонительная спецоперация” и обязательными в таком случае ссылками на “детей Донбасса”. Полностью эту позицию ретранслировал Николай Басков, своими словами пересказали Юлия Михалкова и Тина Канделаки.
Канделаки призвала не верить фотографиям и видео с пленными, убедилась, “кто в очередной раз предатель”, упомянула “англосаксонскую пропаганду” и так далее.
Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина публично осудила Тину: “Если бы я не знала, какая ты продажная, я бы, может, даже поверила, что ты топишь за родину! Но у тебя нет ни родины, ни семьи, ни любви! Пусть твои дети никогда не узнают, как над их головами разрываются снаряды. Тошнит от тебя!”
В ссору бывших подруг включилась телеведущая Ксения Собчак, встав на сторону Крапивиной: “Какая же ты все-таки… Удивительное дело. Должность на канале ТНТ надо вот так отрабатывать? А ведь могла бы промолчать”. И задала риторический вопрос: “Когда же ты продала душу дьяволу”?
А ещё совсем недавно публично целовались…