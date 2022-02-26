“Когда же ты продала душу дьяволу?” Тине Канделаки досталось от Нателлы Крапивиной и Ксении Собчак

Канделаки призвала не верить фотографиям и видео с пленными, убедилась, “кто в очередной раз предатель”, упомянула “англосаксонскую пропаганду” и так далее.

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина публично осудила Тину: “Если бы я не знала, какая ты продажная, я бы, может, даже поверила, что ты топишь за родину! Но у тебя нет ни родины, ни семьи, ни любви! Пусть твои дети никогда не узнают, как над их головами разрываются снаряды. Тошнит от тебя!”

В ссору бывших подруг включилась телеведущая Ксения Собчак, встав на сторону Крапивиной: “Какая же ты все-таки… Удивительное дело. Должность на канале ТНТ надо вот так отрабатывать? А ведь могла бы промолчать”. И задала риторический вопрос: “Когда же ты продала душу дьяволу”?

А ещё совсем недавно публично целовались…