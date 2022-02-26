Против войны высказались Григорий Чухрай и Александр Овечкин. Отметилась даже дочь Михалкова

Чухрай напомнил, что восемь лет назад подписывал коллективное письмо против аннексии Крыма. “Сегодня я слежу за войной в Украине со стыдом и болью. Утром в ленте новостей я прочел: „В киевском метро, где киевляне прячутся от обстрелов, родился ребенок“. К сообщению прилагалось фото родившегося в метро младенца. Радость, что он родился. Но какой мир его ждет? Что же мы творим! Что же ты творишь, Россия!” — написал он в блогах на “Это Москвы”

Дочь режиссера Сергея Михалкова Надежда опубликовала в своем Instagram черный квадрат без надписей и закрыла комментарии под этим постом. Обычно на фоне черного квадрата ставят #нетвойне.

Капитан Washington Capitals Александр Овечкин рассказал, что в России находится его семья, но он ничего не может сделать, чтобы им помочь.

“Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет — Россия, Украина, другие страны. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете.

Путин? Он мой президент. Но, как я сказал, я не часть политики. Я спортсмен, и, как я уже сказал, я надеюсь, что скоро все закончится. Сейчас тяжелая ситуация для обеих сторон и всего мира. Я надеюсь, что все закончится. Я не контролирую эту ситуацию”, — приводит слова Овечкина The Athletic.