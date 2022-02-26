Флаги Украины и черные квадраты: эстонские звезды выступили против войны
Война в Украине так или иначе нашла отклик везде: и в России далеко не все поддерживают “спецоперацию” (хотя есть и Николай Басков), и в мире высказываются многие — от Мадонны до Арнольда Шварценеггера. Не могли остаться в стороне и эстонские знаменитости.
Стефан, который будет представлять нашу страну на конкурсе Евровидения, разместил не совсем стандартный, но очевидно украинский флаг и написал, а частности: "В это трудно поверить, но теперь мы стали свидетелями наших худших страхов. Мы должны противостоять агрессии и войне". По комментариям можно изучать несколько языков сразу: и эстонский, и английский, и русский (на котором вполне свободно пишут украинцы), и украинский...
Модель и фотограф Олег Боганн был на редкость лаконичен:
Супермодель Кармен Касс напомнила, что ещё почти 20 лет назад она вместе с Натальей Водяновой выступили против войны. Правда, в то время — войны в Ираке. Впрочем, и в 2022 году она за мир во всём мире.