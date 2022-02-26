Флаги Украины и черные квадраты: эстонские звезды выступили против войны

Стефан, который будет представлять нашу страну на конкурсе Евровидения, разместил не совсем стандартный, но очевидно украинский флаг и написал, а частности: "В это трудно поверить, но теперь мы стали свидетелями наших худших страхов. Мы должны противостоять агрессии и войне". По комментариям можно изучать несколько языков сразу: и эстонский, и английский, и русский (на котором вполне свободно пишут украинцы), и украинский...