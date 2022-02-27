Умер Борис Соколов — актер, игравший в “Улицах разбитых фонарей” и “Звезде пленительного счастья”

“Борис Михайлович служил в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской с 1977 года. Здесь, на пике популярности в стране театра Рубена Агамирзяна, расцвел и дал корни талант артиста. Рубен Сергеевич предложил сыграть Келина в пьесе И. Друцэ “Святая святых”. Роль оказалась судьбоносной. Теперь зритель шел не просто на спектакли театра им. В. Ф. Комиссаржевской: шел на Соколова. За эту свою любимую роль Кэлина актер был отмечен дипломом III степени Всероссийского смотра национальной драматургии в театрах РСФСР”, — сообщила пресс-служба театра.