Умер Борис Соколов — актер, игравший в “Улицах разбитых фонарей” и “Звезде пленительного счастья”(13)
“Борис Михайлович служил в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской с 1977 года. Здесь, на пике популярности в стране театра Рубена Агамирзяна, расцвел и дал корни талант артиста. Рубен Сергеевич предложил сыграть Келина в пьесе И. Друцэ “Святая святых”. Роль оказалась судьбоносной. Теперь зритель шел не просто на спектакли театра им. В. Ф. Комиссаржевской: шел на Соколова. За эту свою любимую роль Кэлина актер был отмечен дипломом III степени Всероссийского смотра национальной драматургии в театрах РСФСР”, — сообщила пресс-служба театра.
В “Улицах разбитых фонарей” он исполнял роль нотариуса Свиристельского. Интересно, что в спин-оффах сериала — “Опера” и “Убойная сила“ — он также снялся, но в совсем других ролях. Также он известен по ролям в сериалах и фильмах “Звезда пленительного счастья”, “Жизнь и приключения четырёх друзей”, “Прохиндиада, или Бег на месте”, “Лермонтов”, “Собачье сердце”,