Актер Данила Козловский обратился к Путину с просьбой остановить войну в Украине
Российский актер Данила Козловский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить войну на Украине, пишет Znak.
По мнению артиста, “истинный патриотизм — это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по настоящему чувствуешь и испытываешь”.
“К моему огромному личному разочарованию, далеко не всегда я проявлял это качество. Но сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. И пишу я этот текст не ради хайпа или, Боже упаси, желания еще больше разжечь пожар агрессии, а потому что, по настоящему болит”, — написал он в Instagram.
По словам Козловского, последние восемь лет он был равнодушен к ситуации на Украине, полагая, что “умные люди не допустят войны”.