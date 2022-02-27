Актер Данила Козловский обратился к Путину с просьбой остановить войну в Украине

По мнению артиста, “истинный патриотизм — это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по настоящему чувствуешь и испытываешь”.

“К моему огромному личному разочарованию, далеко не всегда я проявлял это качество. Но сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. И пишу я этот текст не ради хайпа или, Боже упаси, желания еще больше разжечь пожар агрессии, а потому что, по настоящему болит”, — написал он в Instagram.

По словам Козловского, последние восемь лет он был равнодушен к ситуации на Украине, полагая, что “умные люди не допустят войны”.

“Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно […] В Ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не „те граждане, которые против”, как говорит один из высокопоставленных чиновников, а мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский и я против войны”, — обратился артист к президенту Путину.

