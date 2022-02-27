Комикам не до смеха: Слава Комиссаренко, Михаил Шац и другие выступили против войны

“Мы всем сообществом комиков выступаем против войны, которая идет сейчас на территории Украины.

Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война. Гибнут люди, разрушаются города, паника и страх селятся внутри всех, кто не в силах влиять на ситуацию.

Человек научился говорить, чтобы разговаривать и договариваться. Поэтому мы призываем вас остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров”, — безо всяких шуток пишут юмористы.

На момент публикации новости его подписали более 260 человек, в том числе Александр Долгополов, Михаил Шац, Артур Чапарян, Гарик Оганисян, Вера Котельникова, Денис Чужой, Слава Комиссаренко, Идрак Мирзализаде. Вошёл ли в их число Стас Старовойтов, неизвестно: позавчера он выступил с резкой критикой антивоенных выступлений.

Ранее с подобными коллективными обращениями выступили дизайнеры, деятели культуры и искусств, а также архитекторы и градостроительства.