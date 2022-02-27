ВИДЕО | “Мама и дочь в бомбоубежище”: крик души Лолиты Милявской

“Они двое суток сидят в бомбоубежище, маме 79 лет, после микроинсульта, моя дочь плакала два дня и вчера сказала: “Мамочка, я не хочу умирать!”. Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими и говорить ничего не имею права, потому что у меня есть единственная просьба, вернее крик — пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну”, — просит певица.