ВИДЕО | “Мама и дочь в бомбоубежище”: крик души Лолиты Милявской
Война в Украине, которую российским СМИ запретили называть войной, по-разному отразилась буквально на всех. Кто-то делает заявления строго в соответствии с официальной версией, кто-то ужасается и требует остановить "спецоперацию". Особенно тяжело пришлось тем, у кого в зоне боевых действий оказались родственники. В их числе — Лолита Милявская.
“Они двое суток сидят в бомбоубежище, маме 79 лет, после микроинсульта, моя дочь плакала два дня и вчера сказала: “Мамочка, я не хочу умирать!”. Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими и говорить ничего не имею права, потому что у меня есть единственная просьба, вернее крик — пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну”, — просит певица.
Тремя днями ранее Лолита уже записывала обращение за мир и переговоры, но тогда ситуация не была столь пугающей.