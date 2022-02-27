ВИДЕО | “Я-то тут при чем?”: Владимир Соловьев “не понимает”, что происходит

Казалось бы, сейчас совсем не время для шуток. И уж тем более странно, что смешным может оказаться хоть что-то, связанное с нынешней войной. И тем не менее такое видео обнаружилось. Один из главных пропагандистов России Владимир Соловьев по инерции продолжает вести боевые ток-шоу, но уже понемногу начинает задаваться простыми вопросами...