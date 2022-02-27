27.02.2022, 20:16
“Орел и решка” уходят с российского телеканала “Пятница”
ФОТО: screenshot - youtube
Телеканал “Пятница” объявил о прекращении сотрудничества с TeenSpirit — украинским продакшеном передачи о путешествиях “Орёл и решка”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.
Как заявили в пресс-службе “Пятницы”, в нынешней ситуации дальнейшее производство данного проекта не представляется возможным.
Также стало известно, что вещатель разорвал сотрудничество с Мариной Гранкиной, которая была продюсером продакшена TeenSpirit, который занимается производством программы “Орел и решка”.
Со своей стороны Гранкина заявила, что это она приняла решение разорвать сотрудничество с “Пятницей” и надеется найти для программы другой канал.
Впрочем, теперь, когда для России практически закрыта вся Европа, действительно встаёт вопрос о целесообразности существования самого формата. И по миру поездить сложно, и “золотой картой” не заплатишь… Разве что колесить по России с рублями.