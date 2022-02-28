Метрополитен-опера разорвет отношения с российскими артистами, которые поддерживают Путина

“Хотя мы твердо верим в теплую дружбу и культурный обмен, которые уже давно существуют между артистами и культурными учреждениями России и Соединенных Штатов, мы больше не можем взаимодействовать с артистами или учреждениями, которые поддерживают Путина или получают его поддержку.“ — такими словами Глеб высказался о ситуации.

Издание отмечает, что это может коснуться певицы Анны Нетребко, выступления которой в “Метрополитен-опере” запланированы на конец весны.

Нетребко в 2014 году фотографировалась с флагом самопровозглашенной ДНР. Сейчас певица выступила против войны, однако подчеркнула, что то “заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо”.