Яне Рудковской “грустно, обидно и больно”: Россия попрощалась с Евровидением “навсегда”

Музыкальный продюсер единственного за всю историю Евровидения победителя из России - Димы Билана рассказала Super о своём отношении к этому факту: "Мне очень грустно, обидно и больно, потому что каждый день я узнаю печальные новости: сначала — о дисквалификации России, потом — о принятии решения [о приостановке членства в Европейском вещательном союзе]. Но я оптимист. Надеюсь, мы сможем вернуться, когда ситуация устаканится. Для российского, европейского и мирового шоу-бизнеса потеряется большой рынок как тех, кто смотрел трансляции, так и тех, кто действительно хотел бы побывать на этом конкурсе и творить историю".