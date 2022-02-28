Месть во имя мира: продюсер “Орла и решки” опубликовала в открытом доступе телефоны Баскова, Газманова и Канделаки

Как известно, российский шоу-бизнес раскололся на части: кто-то открыто поддерживает “спецоперацию” в Украине, кто-то как бы против войны, но не видит другого выхода, кто-то в ужасе. В числе “ястребов” оказались Тина Канделаки, Олег Газманов и Николай Басков. Параллельно с этим телеканал “Пятница” расстался с шоу “Орёл и решка”. Кто бы мог подумать, что эти два сюжета сольются в один…