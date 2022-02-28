Месть во имя мира: продюсер “Орла и решки” опубликовала в открытом доступе телефоны Баскова, Газманова и Канделаки
Как известно, российский шоу-бизнес раскололся на части: кто-то открыто поддерживает “спецоперацию” в Украине, кто-то как бы против войны, но не видит другого выхода, кто-то в ужасе. В числе “ястребов” оказались Тина Канделаки, Олег Газманов и Николай Басков. Параллельно с этим телеканал “Пятница” расстался с шоу “Орёл и решка”. Кто бы мог подумать, что эти два сюжета сольются в один…
Продюсер “Орла и решки” Мария Гранкина опубликовала прямые телефоны Канделаки, Баскова и Газманова, дописав: “Не пишите им маты и проклятия, вы же вежливые и воспитанные люди. Я, например, Олегу отправила скрины переписки со своими друзьями и коллегами, которые по подвалам сидят”.
Похоже, утро у всех троих не задалось. Но как они отреагировали на такой поворот, пока неизвестно. Басков, получив от Инстаграма клеймо “ложная информация” за слова “Россия войны не начинает” и гордо молчит. Тина Канделаки попыталась объясниться, но получилось только хуже.
Ну а Газманов продолжает жить в информационной картине, где "Россия взяла на себя ответственность и малым сражением предотвратила большую войну в мире, войну последнюю для всех". Также он надеется, что шквал санкций поможет победить коррупцию и сделать рывок в науке и экономике.