ВИДЕО | "Русский военный корабль – иди н**уй" увековечили в песне

Александр также сделал видеоряд, в котором использовал кадры с разрушенными украинскими городами. Видео автор разместил на личной странице в Instagram и YouTube-канале.

"Вчера наткнулся на пост со стихом Александры Смилянской на фб. Я был невероятно сильно впечатлен и решил положить его на музло. Результат перед вами. "Русский военный корабль, иди н**уй". Остров Змеиный. Люди, которые даже перед лицом смерти готовы слать псов циничного путинского режима н**уй вызывают восхищение и гордость. За мой народ, мою страну... Ничто бы не могло сплотить нас сильнее. Мы никогда не будем прежними", – подписал днепрянин.

Также парень отметил, что занимается волонтерством и призвал к этому других украинцев.

Клип быстро распространился в сети и стал вирусным. Его уже успели оценить представители украинского шоу-бизнеса. В частности, клипмейкер и режиссер Алан Бадоев.

В видео попали не только кадры взрывов гранат, но и снимки новорожденных в бомбоубежищах детей, прячущихся в метро людей и отважных украинцев, которые голыми руками готовы остановить вражеский танк.

"Голос из трубки спокоен, прерывист и глух: "Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха". Дочка сегодня заснула в метро на полу. Русский военный корабль, иди на*уй", – пропел Александр.

Песня "Русский военный корабль – иди н**уй", по мнению интернет-пользователей, станет легендарной, а перепевать ее будут через сотни лет.

"Горжусь нашими ребятами", "Эта песня на века", "Супер! Целый день пою", "Сильная песня! Веришь каждому слову", – писали комментаторы.