"Оставаться на канале, который поддерживает войну, я не могу": два знатока "Что? Где? Когда?" решили оставить игру из-за войны России с Украиной

"Немножко эгоцентричных новостей. Принял решение (как минимум на время) оставить "Что? Где? Когда?". Это очень хорошая передача, которая делает всё, чтобы быть вне политики. Но оставаться на канале, который поддерживает войну, я не могу. Нет войне", — написал Денис Галиакберов.

Игра транслируется на "Первом канале".

Денис Галиакберов родился в Казани 9 ноября 1995 года. В настоящее время живет в Москве.

Другой участник игр "Что? Где? Когда?" Николай Крапиль также решил оставить состязания.

"Как раз сегодня утром позвонил редакторам сказать о своем таком же решении, приятно видеть, что хотя бы не одинок в этом. Учитывая роль пропаганды в происходящем, выходить на Первом канале и быть "вне политики", увы, уже никак нельзя. Нет войне", — написал он.