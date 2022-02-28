Ким Кардашьян похвалила Владимира Зеленского за героизм

Фото Зеленского в форме и подпись с восхищением Кардашьян опубликовала в своем Instagram, где у нее 288 миллионов подписчиков. В сториз селебрити удивилась, что главнокомандующий Украины отказался от предложения президента США Джо Байдена переехать в Америку.

“Президент Украины надевает военную форму, чтобы бороться за Родину. Америка предложила его эвакуировать, но он отказался. Он сказал: “Мне не нужна поездка, мне нужны патроны“”, — говорится в сообщении Кардашьян.

Кардашьян подчеркнула, что гордится теми, кто прилагает усилия, чтобы стать лучшей версией себя. Напомним, что несколько дней назад телезвезда также поддержала украинцев. Она опубликовала картинку украинского флага на фоне Киева с призывом молиться за Украину.