"Вечерний Ургант" закрыт?
Шоу “Вечерний Ургант” принято решение закрыть — сообщает Ксения Собчак со ссылкой на свои источники. Комментаторы тут же предположили, что такое решение связано с чётко высказанной позицией самого Ивана Урганта, а также Александра Гудкова против войны. Но есть ли такое решение на самом деле?
Вскоре на новость о закрытии шоу ответили двумя опровержениями. Первое принадлежит Александру Гудкову. Он на вопрос ответил “нет, всё нормально”.
Отозвалась и пресс-служба Первого канала. “Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы — от “Модного приговора” до “Вечернего Урганта”, — заявила она.
Казалось бы, можно выдохнуть. Но вспоминается совсем недавняя история с другим юмористическим шоу — “Игра” на ТНТ. Ворованной её назвал руководитель Первого канала Константин Эрнст, а “жертва воровства” Александр Масляков даже рассказал, что пожаловался в администрацию президента. После чего “Игра” исчезла из эфира — причём даже ТНТ заявлял, что это временная мера, и шоу вернётся в феврале. До истечения февраля осталось не так много. Но “Игра” не вернулась. Так что закрыт “Вечерний Ургант” или нет, неясно.