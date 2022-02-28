"Вечерний Ургант" закрыт?

Казалось бы, можно выдохнуть. Но вспоминается совсем недавняя история с другим юмористическим шоу — “Игра” на ТНТ. Ворованной её назвал руководитель Первого канала Константин Эрнст, а “жертва воровства” Александр Масляков даже рассказал, что пожаловался в администрацию президента. После чего “Игра” исчезла из эфира — причём даже ТНТ заявлял, что это временная мера, и шоу вернётся в феврале. До истечения февраля осталось не так много. Но “Игра” не вернулась. Так что закрыт “Вечерний Ургант” или нет, неясно.