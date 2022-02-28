28.02.2022, 20:46
“Остановите этот ужас!” Марина Влади напомнила слова Высоцкого о войне
ФОТО: screenshot - youtube
Французская актриса русского происхождения Марина Влади была последней женой Владимира Высоцкого, прожив с ним около 10 лет. Сегодня и она присоединилась к требованию остановить войну в Украине. Её обращение публикует “Новая газета”.
“Высоцкий был против войны. Он очень много про это писал, я тоже хочу процитировать его: “На братских могилах не ставят крестов…”.
Русская молодежь будет лежать в земле Украины, где она погибнет из-за безумного решения тирана.
Умоляю срочно остановить этот ужас!“ — написала она.