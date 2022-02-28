Шоубиз
28.02.2022, 20:46

“Остановите этот ужас!” Марина Влади напомнила слова Высоцкого о войне

 
ФОТО: screenshot - youtube

Французская актриса русского происхождения Марина Влади была последней женой Владимира Высоцкого, прожив с ним около 10 лет. Сегодня и она присоединилась к требованию остановить войну в Украине. Её обращение публикует “Новая газета”.

“Высоцкий был против войны. Он очень много про это писал, я тоже хочу процитировать его: “На братских могилах не ставят крестов…”.

Русская молодежь будет лежать в земле Украины, где она погибнет из-за безумного решения тирана.

Умоляю срочно остановить этот ужас!“ — написала она.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии