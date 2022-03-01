Кина не будет! Walt Disney и Warner Bros. отменяют свои премьеры в России

Самый непредсказуемый удар нанесли братья Уорнеры, отменив показ “Бэтмена” с Робертом Патинсоном за день до премьеры. Кинотеатры уже продавали билеты на новый хит — но теперь придётся и возвращать деньги, и перевёрстывать репертуарные планы. Пока возможно, кинотеатры ещё продлевают показы вышедших ранее фильмов, а главной премьерой недели резко стала российская спортивная драма “Мистер нокаут”.

Но и дальнейшие перспективы прокатчиков не радуют. Компания Disney объявила о приостановке выпуска своих картин в России. Представители Disney отметили, что “будут принимать дальнейшие деловые решения по ходу развития ситуации”, но в ближайшее время сосредоточится на том, чтобы предоставить гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий и беженцам. Ближайшая премьера — “Я краснею” от Pixar — должна была состояться 10 марта.

К “киноблокаде” присоединилась и Sony Pictures. Россияне не увидят как минимум “Морбиус” с Джаретом Лето (премьера в конце марта).

Вся надежда на пиратские интернет-кинотеатры. Есть, впрочем, слабое место и тут: некоторые базируются в Украине. Так что, похоже, придётся идти в киноархив за блокбастерами “Москва-Кассиопея”, “Четыре мушкетёра Шарло” и “Москва слезам не верит”.