“Уже не до комментов типа Мы с тобой”: Татьяна Лазарева надеется выбраться из Киева

Затем было видео, где Татьяна показывала свой гостиничный номер в центре Киева и успокаивала подписчиков: “Тут спокойно, недавно сходила в магазин”.

Сегодня она сделала запись в Фейсбуке:

Интересны комментарии под постом. Они показывают картину происходящего. Кажется, не все верят, что российская армия атакует исключительно военные объекты Украины:

"поездом до Ужгорода, а там переходите границу. Никто вас не тронет, вы мирные жители, паспорт до границы не проверяют. На машине на рус.номерах - не надо. Здесь много людей и из Белоруссии и с России..."

"В сторону Польши огромные многокилометровые пробки из машин. Рекомендуют выезжать поездами, в том числе запущены гуманитарные поезда из Львова до Малопольши..."

"...В Ужгороде меньше очереди и люди толерантнее. Паспорта российские лучше не светить, особенно во Львове".

"Пишут, что на границе с Румынией машины стоят наглухо. Только пешие вроде проходят".

"Израильтянина расстреляли на дороге, куда россияне собрались ехать?! Лучше пока не вылезать".

Дополнение: вчерашний эфир Татьяны Лазаревой в Инстаграм.



