ВИДЕО | Валерий Гергиев уволен из оркестра Мюнхена, а в Метрополитен Опера исполняют гимн Украины

По словам мэра Дитера Райтера, Гергиев не откликнулся на его просьбу “четко и недвусмысленно дистанцироваться от жестокой агрессивной войны”, которую начала Россия в Украине. Гергиев был главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра с 2015 года.

Валерий Гергиев имеет репутацию близкого сторонника президента России Владимира Путина. После российского вторжения в Украину несколько зарубежных организаций, в том числе миланский театр “Ла-Скала”, потребовали от него публично осудить войну для продолжения сотрудничества. “Карнеги-холл” заменил Гергиева на концертах Венского филармонического оркестра. От сотрудничества с дирижером отказался и его менеджер.

Тем временем в Метрополитен Опера состоялась премьера оперы Верди “Дон Карлос”. Но перед этим зрители и музыканты почтили минутой молчания погибших в войне, а затем хор театра исполнил гимн Украины.

Мир уже не будет прежним.

