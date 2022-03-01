Концерты Максима Галкина в Эстонии отменяются

По словам организатора концерта Максима Галкина в Эстонии, всё это случилось за очень короткое время до приезда артиста в страну: “Когда было уже запланирована и оплачена вся логистика, гонорар и всё что связано с приездом артиста, не дав нам шанса как-то решить эту проблему хотя бы финансово! В диалог с нами никто из высокопоставленных чиновников принявших такое решение вступать не пожелал, ограничившись угрозами к применению личных санкций в отношении компании в случае если мы будем возмущаться и пытаться как-то громко заявить об этом!”

Организатор сообщает, что не остается ничего другого, как подготовить иски в отношении тех кто принимает такое решение: “Мы просим прощения за такие действия нашего государства и просим вас набраться терпения в решении вопроса с условиями и сроками возврата билетов. Письмо, которое мы получили о расторжении всех договоров в одностороннем порядке! Такое же официальное письмо нам обещано от концертного дома Alexela”.

Все вопросы будут разрешаться после объявления новой даты.

Eesti Kontsert осуждает агрессию России и Белоруссии в Украине. Это выражается и в том, что здания театра и концертного зала “Эстония” подсвечны сине-желтыми цветами флага Украины.

Eesti Kontsert расторгает все договоры, заключенные или находящиеся в процессе заключения с российскими и белорусскими исполнителями и музыкальными коллективами. Решение касается как собственной программы Eesti Kontsert, так и арендаторов наших концертных залов.

Это означает, что до конца сезона артисты с российским и белорусским гражданством не будут допущены к выступлениям в концертном зале “Эстония”, в тартуском концертном зале “Ванемуйне”, Пярнуском и Йыхвиском концертных домах. С Eesti Kontsert солидарны и сотрудники церкви Св. Иоанна/ Jaani kirik в Санкт-Петербурге, выступающие против войны и в поддержку Украины.

Мы понимаем, что это решение может показаться несправедливым российским и белорусским музыкантам и культурной интеллигенции, поскольку культуру и политику традиционно разделяли. Но в сегодняшних военных условиях у нас не осталось выбора. Мы надеемся, что данное решение подтолкнет культурную интеллигенцию двух стран-агрессоров к тому, чтобы попытаться вразумить руководство своих стран и немедленно прекратить войну в Украине.