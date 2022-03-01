Где-то в параллельной реальности: стало известно, кто должен был поехать на Евровидение от России

Телеканал “Россия” (отбор в этом году проводил он) в итоге остановился на юной малоизвестной певице Ярославе Симоновой. 18-летняя исполнительница была отобрана в закрытом формате, а решение принято в феврале.

Почему именно Симонова? Оказалось, что Ярослава — необычная артистка: девушка с детства практически лишена зрения. Ноты она не может читать с листа, а заучивает все партии наизусть, на слух.

Ярослава училась в Центральной музыкальной школе им. Чайковского и консерватории по классу фортепиано, она джазовая вокалистка. Девушка стала победительницей 4-го сезона вокального конкурса “Синяя птица” на “России-1”, а также стала обладательницей звания “Дебют года” по версии Союза музыкальных критиков России (2017, номинация “Джаз/Блюз”) и премии Radio Jazz “Все цвета джаза — 2016”.

Ярослава гастролировала в Пекине, Монако, Праге, Берлине, Париже, Вашингтоне, Нью-Йорке и неоднократно участвовала в проектах Дениса Мацуева, Игоря Бутмана, Юрия Башмета.