Безумие и позор: Десятки знаменитых россиян открыто выступили против войны на Украине

Нельзя не отметить, что открыто военное вторжение оправдывают немногие. Среди них певцы Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев, телеведущие Тина Канделаки и Алла Довлатова, актер Владимир Машков. Писатели-фантасты Сергей Лукьяненко и Олег Дивов подписали письмо литераторов с поддержкой Путину. Другие деятели, которые ранее так или иначе поддерживали официальную политику властей России в Крыму и Донбассе, пока находятся в режиме молчания - их аккаунты не обновляются уже несколько дней.

В то же время с антивоенной позицией выступает большинство. Одними из первых были телеведущий Иван Ургант и певец Валерий Меладзе. При этом до сих пор неизвестно, вернется ли после публичного заявления ведущего в эфир его программа "Вечерний Ургант". Источники Ксении Собчак утверждают, что шоу закрыли, Первый канал это отрицает, сам Иван ничего пока не комментирует.

Валерий Меладзе записал видео, в котором заявил: "Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить".

К антивоенным призывам присоединились десятки других известных музыкантов, актеров, спортсменов и блогеров: Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Сергей Лазарев, Ксения Собчак, Максим Галкин, Анастасия Ивлеева, Федор Смолов, Ян Непомнящий, Кристина Орбакайте, Наталья Ионова (Глюкоза) Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, Алика Смехова, Александр Цыпкин, Борис Акунин и другие.

Правда, большинство знаменитостей, которые выразили свое отношение к происходящему, ограничились в соцсетях черными квадратами или пацифистскими картинками с короткой подписью #нетвойне, однако многие в то же время выступили с осуждением действий России.