"Не увидите Бэтмена": Жена Диброва с Мальдив рассказала об «ужасе», который ждет россиян

Диброва призналась, что “беспокойно спит”, постоянно читает новости и переживает, потому что происходящее — это “ужас”. “Сегодня я детям сказала: вы не увидите ни “Бэтмена”, ни какие-то диснеевские новые фильмы. Почему? Потому что вот так. Они спрашивают: мама, ну объясни, ну почему? Честно говоря, ничего кроме ужаса, который нас ждет, я не вижу”, — поделилась Диброва.

“Безусловно, все это можно пережить, кроме того, что происходит сейчас с людьми на Украине. Это ужасно, это кошмарно. <…> Безусловно, есть фейковые новости, видео, но то, что записывают матери, что происходит в метро… Хочу пожелать как можно больше сил нам и вам”, — сказала Полина.

Жена Диброва отметила, что ее критикуют украинцы, когда она говорит, что в России тоже все плохо.

“Я говорю: “Конечно, плохо. Как вы думаете, легко ли с этим жить?”. Как можно с этим жить нормально и легко жить? Это же просто невозможно. Всегда возникает вопрос, кому сложнее: тому, кто обидел, или кто обиделся? Честно говоря, мне легче пережить собственную обиду, чем знать, что я кого-то обидела и кто-то сильно обижается. Я не буду себе вообще находить места. Поэтому, знаете, легко ли с этим жить? Нет, с этим жить нелегко. Потому что очень переживаем за людей, которые сейчас пострадали и продолжают страдать”, — пояснила свою позицию Полина.

Кстати, перед самым вылетом на Мальдивы для Полины "ужас" уже случился: неизвестные повредили её автомобиль Audi. Учитывая, что из-за санкций в России будет сложно не только купить новые машины, но и отремонтировать имеющиеся, это может стать проблемой.