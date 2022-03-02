ФОТО | Кто из украинских звезд защищает страну

Украинский режиссер Олег Сенцов , который провел в политическом заключении в России более 5 лет, также присоединился к Силам теробороны. “Враг хочет уничтожить Украину и ее народ. Все к оружию! Идите в военкоматы, вступайте в ряды ВСУ, записывайтесь в самооборону, сдавайте кровь, помогайте фронту, сопротивляйтесь в тылу агрессора. Смерть оккупантам! Слава Украине!“ — написал Сенцов в своем обращении к подписчикам.

Крымскотатарский режиссер Ахтем Сеитаблаев пошел защищать Украину в рядах теробороны. В Facebook он опубликовал свое фото с оружием и написал: “Русский корабель, иди нах*й”.

С первого дня войны 24 февраля украинские писатели братья Капрановы борются с оккупантами с оружием в руках вместе с полком “Азов”. Близнецы Дмитрий и Виталий заявили, что Киев устоит и никаких компромиссов с Россией не будет.

Все музыканты из украинской рок-группы “Антитіла” пошли защищать Киев в рядах теробороны. Среди них — фронтмен Тарас Тополя, у которого трое несовершеннолетних детей. Прямо на улицах столицы исполнители представили свой новый альбом, который они готовили несколько лет. “Антитела” заявили: “Все будет Украина!”

Экс-фронтмен группы “Тартак” Александр Положинский пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных cил Украины. Он должен был подписать контракт гораздо раньше, но заболел, поэтому пришлось отложить подписание. Теперь музыкант находится в резерве ВСУ.

Лидер украинской группы “Бумбокс” (помните “белые обои”?) Андрей Хливнюк 24 февраля записался в Силы теробороны. Он призвал фанатов также присоединяться и защищать Украину. Патрулируя улицы возле Михайловского собора, Хливнюк спел казацкую песню “Ой у лузі червона калина”.

Лидер группы “ТІК” Виктор Бронюк является почетным гражданином города Винница, поэтому присоединился к территориальной обороне Винницкой области. Певец с 2014 года помогал воинам АТО и сейчас тоже решил защищать Украину от российских оккупантов.

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар явился в военкомат со своим военным билетом, чтобы присоединиться к составу ВСУ. “Пополнил ряды. Потанцуем!“ — написал Дикусар в Instagram.

Юрий Ткач



Украинский юморист Юрий Ткач со своей семьей находится в Киеве. Актер записался в тероборону и защищает столицу. Ткач не хотел афишировать то, что состоит в рядах Сил теробороны, но решил ответить всем тем, кто задает ему вопросы касательно того, чем он сейчас занимается.

Олег Михайлюта “Фагот”



Музыкант Олег Михайлюта, известный под псевдонимом “Фагот”, также защищает Киев в рядах теробороны. Лидер группы “ТНМК” получил оружие и патрулирует улицы. В своих соцсетях он призвал украинцев следовать его примеру и отправиться в военкомат.

Алексей Тритенко



Актер Алексей Тритенко вместе со своим товарищем Ахтемом Сеитаблаевым уже несколько суток защищает Киев. “Еще одна ночь позади. Неспокойно, но мы держимся. Все будет Украина”, — написал звезда кино в Instagram.

Игорь Кондратюк







Музыкальный продюсер (а в прошлом — знаток “Что? Где? Когда?”) Игорь Кондратюк присоединился к рядам теробороны Житомирской области. Встать на защиту украинских территорий его побудило безудержное желание быть полезным и помогать. Об этом он заявил в прямом эфире телемарафона 27 февраля.



Александр Ярмак





Рэпер Александр Ярмак, который был активистом во время Революции Достоинства, также вступил в ряды сил теробороны, чтобы защищать Киев. В соцсетях он подчеркнул, что Украина выстоит, потому что в Вооруженных силах Украины много “толковых” ребят.



Василий Ломаченко





Двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны города Белгород-Днестровский в Одесской области. Мэр города опубликовал фото со спортсменом и написал, что с такими бойцами Украина находится в безопасности.



Александр Усик





Украинский боксер из Крыма Александр Усик понял, что обращения к “братьям” не действуют, поэтому перешел от слов к делу. Спортсмен взял в руки оружие и записался в территориальную оборону.



Владимир Кличко





Украинский боксер Владимир Кличко вместе с братом мэром Киева Виталием Кличко записался в бригаду территориальной обороны еще 2 февраля.

