ФОТО и ВИДЕО | И только у Бритни все отлично: она снова обнажилась на камеру
Бритни может похвастаться многомиллионным состоянием, вокальными данными, но точно не скромностью. В последнее время певица постит все более откровенные снимки, и, кажется, уже совсем не признает какую-либо одежду, — подозревает Woman.
Последние 13 лет выдались для Бритни Спирс просто кошмарными. Все это время она провела под опекой отца без возможности контролировать собственную жизнь. Деспотичный родитель не только распоряжался финансами поп-дивы и не разрешал ей тратить ни цента без его ведома, но и лез в ее личные дела — заставлял записывать новые песни, выступать, запрещал заводить детей и выходить из дома.
Бороться с этой несправедливостью певицу вдохновил ее бойфренд — танцор Сэм Асгари. С ним звезда познакомилась во время репетиции одного из концертных туров и влюбилась. Она поняла, что, если хочет быть рядом с возлюбленным и создать с ним семью, должна вернуть себе независимость. Даже если ради этого придется пойти против родных.
Сначала поклонники Бритни относились к Асгари мягкого говоря настороженно. Они называли парня, который младше своей избранницы на 13 лет, “альфонсом” и верили, что он обманными путями пытается присвоить себе состояние Бритни — или хотя бы его часть. Но время шло, Сэм оставался рядом с певицей, помогал ей готовиться к выступлениям в суде и поддерживал в трудные моменты.
Окончательно фанаты Спирс перестали косо на него смотреть только после того, как выяснилось, что Асгари не только красавчик, но и богач. За несколько лет он превратился из простого танцовщика в популярного манекенщика, заключил пару крупных контрактов и доказал всем, что встречается с Бритни исключительно из-за любви, а не из-за денег.
В итоге, с помощью бойфренда (и хороших адвокатов!) Бритни Спирс удалось освободиться от опеки, и она сразу же пустилась во все тяжкие. Вместе с Сэмом завела щенка, перекрасила волосы в фиолетовый цвет, а спустя несколько дней пожаловалась, что это было очень плохим решением, и стала через день выкладывать в Инстаграм откровенные фотографии — в бикини или вообще без какой-либо одежды.
В первое время такая активность, похожая на подростковый бунт, сильно пугала фанатов звезды. Но потом они поняли, что Бритни просто пытается оторваться за все годы, проведенные в золотой клетке. Недавно певица получила от своего бойфренда предложение руки и сердца, а пару дней назад улетела в свое первое за долгое время путешествие.
Отдых для Бритни начался просто роскошно: она на частном самолете улетела в теплые края, остановилась на вилле на берегу океана и уже поделилась с подписчиками несколькими пикантными видео, на которых абсолютно голая нежится на пляже с белоснежным песком.
Кроме того, звезда не упустила возможности похвастаться свои обручальным кольцом. Вот вам еще одно доказательство, что проблем с деньгами у жениха Бритни действительно нет — бриллиант, который теперь каждый день красуется на пальце певицы, просто огромный! И очень красивый.
Кстати, полежать голенькой у океана Бритни решила не просто так. На островах, которые впечатляют живописными видами, она отметила не только день рождения бойфренда, но и значительное пополнение банковского счета, которое ждет ее в ближайшее время.
Дело в том, что одно американское издательство предложило Спирс написать книгу мемуаров о том, как непросто ей было жить под опекой. Поп-дива никогда не скрывала, что ненавидит отца за то, что он с ней сделал, поэтому с радостью приняла предложение.
Гонорар за описание ужасов опеки она получит очень внушительный — 15 миллионов долларов! Но эти деньги для звезды, которая и так миллионерша, лишними не будут. Бритни признается, что после свадьбы с Сэмом Асгари она хочет купить новый дом и завести ребенка, а вот выступать пока больше не планирует. Говорит, что устала петь, и от сцены ее уже тошнит.