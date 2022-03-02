ФОТО и ВИДЕО | И только у Бритни все отлично: она снова обнажилась на камеру

Последние 13 лет выдались для Бритни Спирс просто кошмарными. Все это время она провела под опекой отца без возможности контролировать собственную жизнь. Деспотичный родитель не только распоряжался финансами поп-дивы и не разрешал ей тратить ни цента без его ведома, но и лез в ее личные дела — заставлял записывать новые песни, выступать, запрещал заводить детей и выходить из дома.

Бороться с этой несправедливостью певицу вдохновил ее бойфренд — танцор Сэм Асгари. С ним звезда познакомилась во время репетиции одного из концертных туров и влюбилась. Она поняла, что, если хочет быть рядом с возлюбленным и создать с ним семью, должна вернуть себе независимость. Даже если ради этого придется пойти против родных.

Сначала поклонники Бритни относились к Асгари мягкого говоря настороженно. Они называли парня, который младше своей избранницы на 13 лет, “альфонсом” и верили, что он обманными путями пытается присвоить себе состояние Бритни — или хотя бы его часть. Но время шло, Сэм оставался рядом с певицей, помогал ей готовиться к выступлениям в суде и поддерживал в трудные моменты.

Окончательно фанаты Спирс перестали косо на него смотреть только после того, как выяснилось, что Асгари не только красавчик, но и богач. За несколько лет он превратился из простого танцовщика в популярного манекенщика, заключил пару крупных контрактов и доказал всем, что встречается с Бритни исключительно из-за любви, а не из-за денег.

В итоге, с помощью бойфренда (и хороших адвокатов!) Бритни Спирс удалось освободиться от опеки, и она сразу же пустилась во все тяжкие. Вместе с Сэмом завела щенка, перекрасила волосы в фиолетовый цвет, а спустя несколько дней пожаловалась, что это было очень плохим решением, и стала через день выкладывать в Инстаграм откровенные фотографии — в бикини или вообще без какой-либо одежды.