Константин Меладзе прячется от бомбежек в киевских подвалах

Информацией Брежнева поделилась в соцсетях, где призвала остановить войну. Она не рассказала, где находится в данный момент, лишь добавила, что она и дети в безопасности. А вот ее муж и мама, а также младшая сестра со своей семьей — в Киеве, где идут активные боевые действия.

“Мои мама и бабушка — русские. Папа и дедушка — украинцы. Оба народа — мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда, — пишет Брежнева. — У меня в подписчиках 32% русских. Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать — сделали это. Мы до последнего не верили, что это произойдёт. Но уже пятый день у нас идёт война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов. Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах”.