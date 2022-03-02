ВИДЕО | Бывшие КВНщики из Минска и Челябинска рассказали о ситуации в Украине
Евгения Сморигина многие помнят по выступлениям в команде КВН “ЧП” (Минск), Сергея Писаренко и Евгения Никишина — “УЕздный город” (Челябинск-Магнитогорск). Они продолжили свою юмористическую карьеру в украинском “Дизель-шоу”, которое всегда шло на русском языке. Теперь они всерьёз пытаются донести до россиян и белорусов (ва Сморигин — ещё и лично до Николая Баскова), что происходило в Украине раньше и что творится сейчас.
Как известно, Николай Басков не стал долго думать и просто скопировал тезисы, которые транслируются российскими СМИ. За это он стал персоной нон грата в Латвии, а Инстаграм пометил пост как “ложная информация”. На ранимого Евгения Сморигина агитка произвела самое тягостное впечатление: он попытался объяснить, насколько странно выглядит Басков, который не общается со зрителями и не может судить о ситуации. Особенно странно он выглядит для человека, который уже 15 лет живёт в Украине и общается исключительно по-русски.
“Уральский дуэт” Писаренко-Никишин пытается донести до российских поклонников очевидные, казалось бы, мысли.