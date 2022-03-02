ВИДЕО | Бывшие КВНщики из Минска и Челябинска рассказали о ситуации в Украине

Как известно, Николай Басков не стал долго думать и просто скопировал тезисы, которые транслируются российскими СМИ. За это он стал персоной нон грата в Латвии, а Инстаграм пометил пост как “ложная информация”. На ранимого Евгения Сморигина агитка произвела самое тягостное впечатление: он попытался объяснить, насколько странно выглядит Басков, который не общается со зрителями и не может судить о ситуации. Особенно странно он выглядит для человека, который уже 15 лет живёт в Украине и общается исключительно по-русски.