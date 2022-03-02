"За себя и за Стрэнджа!" Российский кинопрокат пытается спастись старыми хитами. И якутским кино

В Государственной Думе уже призвали заняться испортозамещением. Но не совсем понятно, откуда взять новые российские фильмы в таком количестве, чтобы занять ими мультиплексы. А главное — где взять в таком количестве зрителей, которым интересен российский кинематограф только потому, что он российский.

Наверное, обрадовал зрителей гендиректор якутской киносети Петр Чиряев. В условиях санкций якутское кино готово выйти на российский рынок кинопроката и заменить мировое. Это возможно, если якутские картины будут качественно дублироваться, считает он. “Якутское кино уверенно выходит на общероссийский рынок. Ленты участвуют в различных кинофестивалях, становятся их призерами. Сейчас нужно просто ускориться, помочь ребятам в этом направлении”, — приводит его слова информагентство “ЯСИА”.

Так что не исключено, что российский зритель с нетерпением будет ждать выхода не “Бэтмена” и “Доктора Стрэнджа”, а “Рядового Чээрина” и “Тыгын Дархан”.

Пока же в российский кинопрокат спешно возвращаются популярные фильмы прошлых лет — "Холоп", "Движение вверх" и "Батя".

Впрочем, у прокатчиков ещё есть надежда на возвращение Голливуда. Пока компании-производители рассматривают два варианта — отложить свои релизы на май или на полгода. Хотя ситуация с мерами против России меняется столь быстро, что предварительное решение о переносе премьер может за день-два трансформироваться в окончательное решение о полной отмене.