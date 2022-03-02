ГАЛЕРЕЯ | Завтра открытие Lidl: Смотрите, по каким невероятно низким ценам можно закупиться

Все магазины Lidl имеют удобное расположение. В новых магазинах светлые и просторные торговые залы, высокие потолки и широкие проходы. Здания магазинов Lidl построены экологично, всем им присвоен международный строительный сертификат EDGE. Здания энергосберегающие, и в них используется только зелёная энергия.

Развивая сеть своих магазинов, Lidl также инвестировал в различные местные проекты инфраструктуры и жилой среды. В Тарту, в части города Аннелинн Lidl построил новый перекрёсток Калда теэ и Каунасе пст. В Пярну была построена новая дорога в районе Папинийду теэ. Lidl также внёс свой вклад в развитие городской среды в Таллинне и Нарве, создав зоны отдыха, построив новые дороги и высадив в окрестностях магазинов около 7000 деревьев и кустов. До магазинов легко доехать на общественном транспорте, велосипеде или на машине.