Русский театр подготовил проект “Увлекательный Лотман” к 100-летию ученого

В этом году под эгидой ЮНЕСКО отмечается столетний юбилей выдающегося литературоведа и историка культуры Юрия Лотмана. Русский театр обратился к его книге “Беседы о русской культуре”, сохранившей живое слово эстонского учёного с мировым именем.

Сверхзадача необычного для исполнителей проекта — приблизить к зрителям героев Лотмана: писателей и литературных персонажей, царствующих особ, исторических деятелей и самых обычных людей, живших в XVIII — начале XIX века. Выбранные для чтения фрагменты иллюстрируют особенности дворянской службы, баталии и парады, великосветские балы и гвардейские пирушки, чередующиеся с дуэлями и карточной игрой, а театр на сцене отражается в театральности жизни.

Книге “Беседы о русской культуре” предшествовал цикл передач, вышедший в середине 1980-х годов в эфире Эстонского телевидения под тем же названием. Профессор Тартуского университета, литературовед Юрий Михайлович Лотман повествовал о жизни российского дворянства пушкинской эпохи так увлекательно, что с первых же передач зрители оказалась во власти блестящего, мудрого рассказчика, основательно владеющего академическим знанием.

В заключение цикла Лотман сказал: “История, отражённая в одном человеке, в его жизни, быте, жесте, изоморфна истории человечества. Они отражаются друг в друге и познаются друг через друга”.

Актёры читают Лотмана, позволив заинтересованному зрителю окунуться в многокрасочную жизнь ушедшей эпохи.

Проект поддерживает Лотмановский архив Таллиннского Университета.