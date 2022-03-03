ВИДЕО | Ведущие шоу “Орел и решка” показали кадры войны России против Украины

Видео под названием "Россия напала на Украину" опубликовано 2 марта на официальном YouTube-канале программы. За несколько часов с момента публикации его посмотрели более 30 тысяч человек.

В ролике под сигнал тревожных сирен показали бомбардировки как военных объектов, так и жилых массивов Киева, Харькова, Мариуполя, Житомира, Херсона и других регионов Украины.

"Вам, конечно, могут говорить, что это военная операция. Но нет, это настоящая война. Гибнут мирные жители", – сказал ведущий "Орла и решки" Антон Птушкин.

"Но почему-то большая часть России закрывает на это глаза", – добавила ведущая Настя Короткая.

В ролике также показали кадры акций в поддержку украинского народа в мире. На них представители разных стран с флагами Украины поют гимн, называют президента РФ убийцей, кричат "Слава Украине! Героям Слава!".

Ведущие Коля Серга и Андрей Бедняков призвали жителей России не молчать и остановить Владимира Путина, который приказал уничтожить Украину.