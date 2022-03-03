03.03.2022, 12:30
ВИДЕО | Вера Брежнева показала последствие удара по “военному объекту“ — университету
ФОТО: screenshot - youtube
Официальная позиция российских властей — уничтожаются только военные объекты на территории Украины, мирным людям бояться нечего. Блоги — это едва ли не единственный оставшийся канал, где можно увидеть не только то, что надо, но и то, что творится на самом деле.
Вера Брежнева родилась в Днепродзержинске (ныне Каменское). Туда война пока не дошла, однако и происходящее в Харькове заставляет её буквально кричать от боли и ужаса.
“7-й день войны. Центр Харькова! Люди, что же вы творите? Очнитесь! Это не освобождение, это разрушение. Остановите войну!“ — призвала она.
"Военный объект" на видео — экономический факультет Харьковского университета им. Каразина. Вот так он выглядел ещё неделю назад.