ВИДЕО | Вера Брежнева показала последствие удара по “военному объекту“ — университету

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Официальная позиция российских властей — уничтожаются только военные объекты на территории Украины, мирным людям бояться нечего. Блоги — это едва ли не единственный оставшийся канал, где можно увидеть не только то, что надо, но и то, что творится на самом деле.