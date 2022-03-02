Умер актер и многодетный отец Андрей Нагорнов — он играл в “Бригаде” и “Антикиллере”

“Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов”, — говорится в публикации.

Андрей Нагорнов родился 25 апреля 1965 года. Служил в театре “Эрмитаж”. Он начал сниматься в кино в 2000-х годах и, помимо “Бригады” и “Антикиллера”, появлялся в таких фильмах и сериалах, как “Прокурорская проверка”, “Дочки-матери”, “Золушка.ру”, “Родина ждет”, “Заходи — не бойся, выходи — не плачь”, “Если у вас нету тети”.