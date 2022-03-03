“Музыка сорвалась”: “Мумий Тролль” останавливает концертную деятельность

В Россию отказываются ехать западные группы и артисты: кто по идеологическим причинам, кто по логистическим (попасть самолётами проблематично, а ехать несколько суток поездом не хочется). Но и российские артисты не смогут выступать как прежде — даже при том, что сейчас отменяются коронаирусные ограничения. Кажется, первым, кто поставил концерты на паузу, стал “Мумий Тролль”.