“Музыка сорвалась”: “Мумий Тролль” останавливает концертную деятельность
В Россию отказываются ехать западные группы и артисты: кто по идеологическим причинам, кто по логистическим (попасть самолётами проблематично, а ехать несколько суток поездом не хочется). Но и российские артисты не смогут выступать как прежде — даже при том, что сейчас отменяются коронаирусные ограничения. Кажется, первым, кто поставил концерты на паузу, стал “Мумий Тролль”.
“Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран, — с сожалением пишет Илья Лагутенко. — Может, эта музыка еще пригодится…”
Кстати, дедушка Ильи был архитектором. Именно он придумал так называемые "хрущёвки" — квартиры для временного расселения в послевоенное время. И кто-то даже помнит их более редкое, но упоминавшееся название — "лагутенковки". Предполагалось, что к 80-м годам их место займёт более качественное жильё.