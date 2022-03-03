“Скупать ничего не надо”: Иосиф Пригожин дает ценные советы
Продюсер Иосиф Пригожин, который, как известно, с большим азартом комментирует буквально всё, высказался и о ситуации в России на фоне санкций, вводимых западными странами. А новости о том, какие компании и товары уходят из России, появляются буквально каждый час...
По словам мужа певицы Валерии, ему сложно оценить цены на продукты, так как он сидит на диете. “И, положа руку на сердце, думаю об этом меньше всего. Сейчас наше общество пытается „нажить“, не заработать”, — сокрушается деятель культуры.
Пригожин выразил точку зрения о том, что сейчас “скупать ничего не надо”. Он усомнился в важности обладания “айфонами” в непростой период, сообщает “Телепрограмма”.
Тем временем россиянам рекомендовали запасаться кофе: из-за разорванных логистических цепочек (частично проходивших через Украину) поставки новых партий будут затруднены.
Кроме того, за сегодняшний день закрыть или приостановить работу в России объявили Lego, IKEA, Diageo (производитель напитков марок Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, White Horse), Volkswagen (а значит, Audi, Porsche и Skoda), Embraer. Россия ответила уголовной статьёй за “фейки о действиях российской армии в Украине” и отказом поставлять ракетные двигатели в США. Правда, США заявили об отказе от этих двигателей ещё в сентябре прошлого года.