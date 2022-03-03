5 марта в Эстонию c концертом приезжает INFINITI

“Дорогие клиенты!

Мы, как народ Эстонии, должны оставаться спокойными и разумными. Среди нас живет много разных людей.

Мы за то, чтобы никому не удалось расколоть Эстонский народ, и мы хорошо относимся ко всем, независимо от пола, национальности или расы!

Мы не осуждаем нацию или народ, чье правительство принимает безумные решения!

При посещении нашего клуба и концертов просьба не провоцировать других клиентов и не поддаваться на провокации.

Музыка — это не политика.

NB!

Все мы люди, кто-то адекватный, а кто-то нет!

Мы надеемся, что война закончится как можно скорее, потому что ничто не оправдывает войну и конфликты!”, — говорит организатор концерта.