5 марта в Эстонию c концертом приезжает INFINITI
5 марта в MjClub выступит российская поп-группа Инфинити. Билеты ЗДЕСЬ.
“Дорогие клиенты!
Мы, как народ Эстонии, должны оставаться спокойными и разумными. Среди нас живет много разных людей.
Мы за то, чтобы никому не удалось расколоть Эстонский народ, и мы хорошо относимся ко всем, независимо от пола, национальности или расы!
Мы не осуждаем нацию или народ, чье правительство принимает безумные решения!
При посещении нашего клуба и концертов просьба не провоцировать других клиентов и не поддаваться на провокации.
Музыка — это не политика.
NB!
Все мы люди, кто-то адекватный, а кто-то нет!
Мы надеемся, что война закончится как можно скорее, потому что ничто не оправдывает войну и конфликты!”, — говорит организатор концерта.
С 2007 года началось их активное восхождение на вершины всех музыкальных чартов. Перезаписав песню “Где ты”, коллектив впервые попадает в чарты радиостанций и начинает звучать из всех радиоприемников России. В конечном итоге переизданный альбом “Раз и навсегда” с измененным названием и концепцией получил титул золотого и разошелся тиражом в 1 млн копий. На сегодняшний день в копилке музыкантов 5 альбомов и множество популярных синглов, которые уже давно стали настоящими хитами.