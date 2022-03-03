Умер актер дубляжа Сергей Дьячков — русский голос Джонни Деппа и Джеки Чана

Актер родился в Кишинёве в 1971 году, окончил СПбАТИ и в 1998–2002 годах играл в Малом драматическом театре (театре Европы). Дьячков был актером контрактной труппы театра “Русская антреприза им. Андрея Миронова".

Он также играл эпизодические роли в сериалах “Улица разбитых фонарей”, “Убойная сила”, “Тайны следствия” и “Бандитский Петербург”.

За свою карьеру Сергей Дьячков озвучил около 160 мультфильмов и кинокартин. Его голосом говорил Тимон (“Король Лев”), Оскар (“Подводная братва”), Паспарту (“Вокруг света за 80 дней”), Джек Воробей (“Пираты Карибского моря”), Джа-Джа Бинкс (“Звездные войны”), Йонду Удонта (“Стражи Галактики”) и другие персонажи.