Надежда появится летом: прогноз Павла Глобы о войне

В 2017 году — прошлую Белую Луну — были подписаны “Минские соглашения”. Если бы их соблюдали, то дело не дошло бы до нынешнего обострения. Еще семью годами раньше — в 2008 году — “пятидневная война” с Грузией. В 2001 году еще шла чеченская война, которую удалось прекратить решительными действиями и переговорами.

Что же рассказали звезды Глобе дальше? Оптимистически, по словам астролога, настраивает Уран — главный управляющий Водолея, символизирующий вседозволенность. С ним гармонично соединены Венера, Марс и Луна. Положительно влияет и Телец, находящийся в 12 градусе Водолея — сулит эффективные реформы и экономический рост.

Глоба считает особенно важным время с 31 мая по 9 августа. В этот период произойдет тайное выдвижение новых лидеров, которые поставят четкие цели, конкретные задачи и предложат объединяющую всех идею.

Главные условия благоприятного исхода: правда, добро и справедливость. И высокая нравственность. Иначе — испытания. Не просто тяжелые, а суровые. И попадание под влияние Сатурна, который тоже объединит людей, но в трудностях и лишениях.