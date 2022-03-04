Кто из российских звезд отменил релизы и концерты

Дора

Исполнительница Дора приняла решение в “тяжелое время” отложить выпуск своего альбома, запланированного на 25 февраля.

Оксимирон

Мирон Федоров (он же Oxxxymiron) принял решение отложить на неопределенный срок свои концерты в Москве и Петербурге (везде был солд-аут).

Фестиваль “Боль”

Организаторы сообщили, что в связи со сложившейся в мире ситуацией проведение фестиваля не представляется возможным. Мы не знаем, когда, в каких условиях и в каком формате сможем вернуться к работе, и надеемся лишь на то, что происходящий ужас как можно скорее закончится”, — говорится в заявлении. а “Боли-2022” в июле должны были выступить Ник Кейв, Мак ДеМарко, King Krule, всё тот же Оксимирон и другие.

Markul

Марк Маркулис, он же Markul, заявил, что не видит “никакого смысла” в проведении концертов в ближайшее время. “Заместо того что отвлекаться, [давайте] подумаем о том, что сейчас действительно важно”, — сказал он в своем видеообращении.

Bahh Tee и Atlantic Records

Глава лейбла Бахтияр Алиев (Bahh Tee) заявил, что он перенес все запланированные на 25 февраля релизы компании, в том числе треки HammAli & Navai, Rauf & Faik, альбом Asammuell и других артистов.

Джарахов

Эльдар Джарахов должен был выпустить альбом 25 февраля, но отменил релиз. Когда выйдет диск, пока неизвестно.

Найк Борзов

Рок-музыкант Найк Борзов собирался 25 февраля выпустить песню “Пророчество”, но перенес премьеру: “Мысли сейчас не о том”.

Кристина Кошелева

Поп-исполнительница Кристина Кошелева также перенесла релиз сингла, намеченного на 25 февраля, “в связи со сложившейся ситуацией”.

Shena?

“Сердце болит за всё, что происходит!!! Хочется думать, что всё это дурной сон…

P.S. Я и моя команда сегодня утром приняла однозначное, твёрдое решение отменить всё и перенести премьеру на неопределенный срок. Не до этого сейчас…“ — написала исполнитеьница, известная также как Анна Шульгина или просто “дочь Валерии”.

Ольга Серябкина

“Я переношу релиз альбома на 8 апреля”, — с надеждой написала певица.