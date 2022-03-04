Отстрел “голубей мира”: Лазарев ушел из Инстаграма, у Галкина отменяют концерты

Сергей Лазарев в последние дни подвергался жесткой травле в Instagaram. Пользователи не скупились на оскорбления и угрозы в адрес артиста. Не выдержав напора, Лазарев удалил свою страницу в соцсети. И теперь поклонникам остается лишь догадываться, что происходит в жизни певца и что творится в его душе.

У Максима Галкина отменили концерт в Архангельске, который должен был состояться 14 марта. Правда, нет единой версии, почему так произошло. Согласно одной, причиной стало недовольство зрителей, которые пошли сдавать билеты. По другой эти недовольные зрители уже столкнулись с фактом отмены концерта, а решение помогли принять “сверху”.

Справделивости ради, в рунете идёт своеобразная “гражданская война”, и “ястребам”, которые одобряют “спецоперацию”, достаётся не меньше — правда, только в Сети. Особенно “повезло” тем, чьи телефоны выложила в общий доступ продюсер шоу “Орёл и решка” Марина Гранкина.