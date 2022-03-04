Николай Цискаридзе считает себя очень некрасивым

Цискаридзе признался, что с детства ему казалось, что все дети вокруг выглядят лучше его. Более того 48-летний танцор считает себя “одним из самых некрасивых людей на Земле”. “Понимаете, для меня все красивое — светлое. В моем детском представлении человек с темными волосами не может быть красивым. Я хотел бы родиться белокурым и голубоглазым”.

При этом артист отметил, что не намерен прятать черты старости, закрашивать седину, делать подтяжки, колоть ботокс. По его словам, после завершения карьеры он давно не ограничивает себя в питании. Цискаридзе, оценивая свой внешний облик, заявил, что “выглядит уже немного комично”. “Понимаю, что скоро на пляже не смогу сильно раздеваться. Ноги все той же феноменальной формы, и верх, который изменился, не подходит к этим идеальным ногам”, — самокритично заключил он.