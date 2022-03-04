Тимати жалуется на травлю в Сети

По словам рэпера, из-за последних событий на Украине ему приходится слушать оскорбительные слова в свой адрес и в адрес своей семьи. “Из обращений о помощи и дискуссий о происходящей ситуации в достаточно тактичной форме высказываний за неделю , все это превратилось в угрозы и бесконечный поток ненависти”, — начал он.

“В отличие от многих наших “селебов” не имеющих своей позиции, в панике ищущих какую бы формулировку по выгоднее подобрать, что бы своей ж***й усидеть на всех стульях, у меня она есть, была и будет четкой в отношении своей Страны”, — добавил рэпер.

Тимати также обратился к жителям Украины: “Я никогда не испытывал к вам ненависти и никогда ее испытывать уверен не буду … Кто в чем правильно сейчас себя проявил и как поступил, рассудит только история”, — закончил он.

Ранее Тимати “сцепился” с Максом Барских. Тот заявил, что “вычеркивает” Россию из своей географии и больше не приедет сюда с концертами. “Вам повезло, что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов”, — сказал он.

“Посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто”, — разошёлся в ответ Тимати.