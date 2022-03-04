“Мы теперь самая сильная нация”: Маша Ефросинина поблагодарила россиян за “спасение” Украины
Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина, которая с 2018 года является почетным послом Организации Объединенных Наций, заявила, что благодаря российской агрессии украинцы стали сильнейшей нацией в мире. Она также призвала россиян свергнуть Владимира Путина, которому “народ не нужен”, — пишет “Обозреватель”.
“Я благодарю русский народ, который навсегда спас нас от эгоизма, обид, измены и разных негативных эмоций. Теперь каждый человек в Украине держится за руки, отдает последнее, предоставляет приют в доме и еду. Украинцы наиболее объединенная нация и самое сильное государство на планете” , — сказала Ефросинина в видеообращении.
Телеведущая заявила, что власти России “с гнилыми мозгами” нарушают все правила войны, стреляя ночью и выжигая частные дома. Гражданских жителей расстреливают в упор, а украинские младенцы находятся в антисанитарии, голоде и холоде в бомбоубежищах. Под завалами находятся сотни людей, им не могут доставить даже воду.