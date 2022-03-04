“Мы теперь самая сильная нация”: Маша Ефросинина поблагодарила россиян за “спасение” Украины

“Я благодарю русский народ, который навсегда спас нас от эгоизма, обид, измены и разных негативных эмоций. Теперь каждый человек в Украине держится за руки, отдает последнее, предоставляет приют в доме и еду. Украинцы наиболее объединенная нация и самое сильное государство на планете” , — сказала Ефросинина в видеообращении.