“Голос”, “Звезды в Африке”, “Слабое звено”… Россия теряет популярные телешоу

ITV прекратила продавать лицензии на свой контент в России на фоне текущих событий в Украине. Также было решено отозвать права на эфир перечисленных двух программ.

«Голос.Дети» транслируется на «Первом канале» с 2014 года. «Звёзды в Африке», являющаяся частью франшизы «Я знаменитость заберите меня отсюда!», стартовали на ТНТ в 2021 году. Похоже, отснятый второй сезон увидеть не получится.

Также британская телерадиокомпания BBC заявила о том, что аннулирует лицензионные программы, идущие в России. Печальная участь может постигнуть легендарную телепередачу «Слабое звено». Сейчас она транслируется на канале "Мир".

«Мы пока сами ничего не поймем. Тут много нюансов. Например, мы уже купили права до конца года. То есть правообладатели деньги получили. И что? Потом должно быть какое-то официальное уведомление на уровне юристов. Пока ничего не было. Мы в подвешенном состоянии, но съемки пока не отменяли», — рассказал генеральный продюсер "Студии 2В" - производителя программы в России - Сергей Пехлецкий.

Но в перспективе дела могут оказаться гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. Так получилось, что собственных телеформатов, созданных в России, не так много - особенно развлекательных. Поэтому впереди возможны и другие потери - вплоть до "Поля чудес".

Ждём "Весёлые нотки", "Шире круг" и "Вечер весёлых вопросов"...