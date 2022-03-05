ВИДЕО | “Вы станете самой бедной страной”: Потап обратился к россиянам и отдельно к Тимати

«Сегодня хочу поддержать всех парней! Вы наши герои! Те красавчики, которые борются за Украину! Мы всех победим! Держитесь, парни», — начал Потап по-украински.

Затем Потап уже по-русски обратился к российским матерям и отцам, а также напомнил жителям РФ о том, что в будущем их ждет экономическая катастрофа.

«Хочу обратиться к российским матерям и отцам, ваших детей заберут на войну, и они там погибнут. А еще хочу обратиться к россиянам. Сейчас вы станете самой бедной страной за всю историю России, как никогда. И вопрос даже не в санкциях. Весь мир считает, что это неправильно. И будет такая бедность в России, что вы сами все поменяете», — продолжил он.

В завершении своего видеообращения Потап ответил Тимати, который начал угрожать Максу Барских, открыто говорящему о том, что на самом деле происходит в Украине:

«И еще хочу один привет передать. Тимати. Который обратился к Максу Барских. У вас такая темочка — выбирать послабее и обижать их. Ты знаешь, Тимати, у тебя был шанс выйти с сообщением в мир совсем другого содержания. Но ты, наверное, не смотришь и не знаешь, что происходит в Украине. И почему-то наехал на Макса, который рассказывает правду. И вот когда мы встретимся, рядом с Максом будут стоять такие, как я. И мы увидимся — потому что Украина победит», — сказал он.

«Конечно, увидимся, Потап. Рано или поздно. Как раз давно не виделись. Удачи», — ответил Тимати. А уж угроза это или просто мечта, непонятно...