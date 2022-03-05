Никиту Михалкова арестовали... заочно

Отмечается, что режиссёр был арестован по подозрению в посягательстве на территориальную целостность. Венедиктова заявила, что суд разрешил прокурорам Украины задержать Михалкова с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому. Она также добавила, что российского режиссёра могут задержать при “пересечении границы практически любого цивилизованного государства”.